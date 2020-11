Erika Stárková si získala fanoušky Tváře: Sice to neudýchala, ale měla to vyhrát, vzkazují herečce

Erika Stárková Foto: TV Nova

Během vystoupení rozvlnila své křivky, nad kterými se rozplýval i předseda poroty Ondřej Sokol. I diváci pěli na její zevnějšek ódy, chválili hlavně její taneční kreace a naopak negativně hodnotili zpěv.

„Chlapům stojí! Tancovala super, ale zpěv katastrofa,“ napsala jedna z divaček na sociální síti. „Zpívá nádherně, ale tohle bylo strašné. A já jí přitom tolik fandím, mrzí mě to, ale pohyb super,“ přidala se jiná.

A že to Erika neudýchala, se shodli i další. „Je skvělá, trošku nestačila s dechem,“ komentoval další sledující. „Toto číslo by se hodilo spíš do taneční soutěže, zpěv bohužel nic moc, ale je to favoritka,“ přidal jiný.

„Pro mě letošní super hvězda a výherkyně,“ prohlásila nekompromisně jiná divačka. „Klobouk dolů, to bych v tom tempu taky neudýchala, natož zpívat. Chci tolik energie,“ záviděla další. „Dneska jí to nesedlo, ale měla to vyhrát,“ přidal jiný divák.

Proměna v Shakiru Stárkové sice na vítězství nestačila, nakonec v Tváři skončila třetí, ale je jasné, že na ni diváci jen tak nezapomenou. ■