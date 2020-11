Netradiční rodinný model, kdy má každé dítě vlastního otce, jim vyhovoval: Zájmy dětí byly přednější, říká Menzelová

Olze se podařilo udržet dobré vztahy se všemi otci svých dětí. Michaela Feuereislová

Vše by nejspíš dopadlo jinak, kdyby Jiří Menzel nepatřil mezi muže, kteří netouží po potomcích. „Čekala jsem, že se to zlomí, což se nestalo, a tak jsme se dohodli, že se naše životy oddělí. Ale když pak ta realita nastala, já jsem čekala Aničku a začala jsem žít s jejím tátou, tak to bylo pro Jirku složitější, než si myslel. Celé se to převrátilo vzhůru nohama. Ale celou tu dobu jsme se o sebe mohli kdykoli opřít, a to je v partnerství to nejdůležitější. Jirka byl moje opora i v době, kdy jsem bydlela s Aniččiným tátou na Vyšehradě, a když jsem si třeba povzdechla, že mi chybí hrnec, tak mi ho koupil a přivezl,“ svěřila se v rozhovoru pro magazín Moje psychologie.

Menzelová, která pořídila každému svému dítěti vlastního tatínka, sice vytvořila nestandardní rodinný model, všichni jsou ale šťastní. „Byli jsme divní tím, že jsme zájmy dětí povýšili nad zájmy dospělých. Jirka miloval stejně tak Aničku jako Evičku a stejně miluje i Jarda, Aniččin táta, obě holky bez rozdílu. Evička nikdy necítila, že by je nějak odděloval.“

V jejich vztazích nikdy nepřevládla žárlivost. „Jirka mi vždy říkal: ‚Já tě tak miluju a budu šťastný, jen když ty budeš šťastná.‘ Měli jsme krásný, svobodný vztah a ta svoboda spočívala v absolutní vzájemné důvěře. Nikdy žádné scény. Možná by to takové nebylo, kdyby Jirkovi bylo tolik, co mně, možná člověk musí k určitým postojům dojít časem a věkem. Jirka vnímal ten velký věkový rozdíl a říkal: ‚Jen věz, že jsi svobodná a že já ti v ničem nebráním. Jen když vás holky budu mít nablízku.‘ A já ho ujišťovala, že ho nikdy neopustíme,“ uvedla Olga Menzelová.

Poslední roky byl Menzel upoutaný na lůžko po pneumokokové meningitidě, přesto se mu Menzelová snažila vytvořit ideální podmínky a zajistit mu důstojný odchod. „Já jsem si nikdy nemyslel, že ten závěr života budu mít tak šťastnej!“ liboval si podle Menzelové. „Jirka byl šťastný do posledního momentu. Pořád jsem měla tendenci se ptát, jestli je rád na světě, a on mi vždycky řekl, že jo. Proto taky nepřestával bojovat, nebyl odevzdaný, snažil se i kvůli Aničce a Evičce, chtěl tady s námi zkrátka být.“ Jiří Menzel zemřel 5. září 2020 ve věku 82 let na komplikace spojené s nákazou koronavirem. ■