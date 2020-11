Tato neskutečná proměna se jí vyplatila: Čvančarová odrovnala porotu a stala se absolutní vítězkou Tváře

Jitka Čvančarová vyhrála 7. řadu soutěže Tvoje tvář má známý hlas. Foto: TV Nova

„Já jsem si říkala, že to vydržím asi tak 30 sekund, než se rozbrečím. Vydržela jsem to, dokud se neobjevily ty děti a nechytly tě za ruku. To už jsem pak byla úplně v pr*eli,“ přiznala herečka.

Čvančarová v letošní řadě vyloženě zářila, s každou proměnou sklízela větší a větší obdiv porotců, ale především televizních diváků. Ty okouzlila jako sexy rapperka Cardi B, dojala jako Adele nebo Madonna. A že vůbec nešlo o jednoduché proměny.

A i když se nějací ti rýpalové v průběhu soutěže občas našli, většina fanoušků držela Jitce palce a výhru jí přála. Vítězství pochopitelně dojalo i herečku samotnou.

"Já to nepřijímám. Jeden není bez druhýho a tohle je parta skvělých lidí, bez kterých by to nešlo. Všichni jsme vyhráli," vzdala se slzami na krajíčku hold kolegům. A že má srdce na pravém místě, dokázala, když se o výhru podělila s Albertem Černým, který obsadil místo druhé. ■