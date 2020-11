Decastelo přišla o většinu svých příjmů a jede na doraz: Musela jsem sáhnout do finančních zásob

Ve sbírce potravin nešla po základních potravinách, ale chtěla udělat radost dětem. Foto: Tesco (3x)

„Jediná práce, která mi teď vlastně zbyla, je natáčení seriálu Slunečná a zrušilo se mi veškeré moderování, divadla a další aktivity. Takže kdybych nebyla bývala měla Slunečnou, tak jsem úplně bez práce a neumím si představit, z čeho bychom vlastně s dětmi žili, platili nájem a podobně,“ říká herečka, která i v době nedostatku přišla podpořit celonárodní potravinovou sbírku do supermarketu v pražském Edenu.

„Protože práci mám, myslím si, že je jakousi povinností pomáhat těm, kteří nemají nebo prostě teď nemůžou.“

Eva nechala u poklady poměrně hodně peněz, a tak by se mohlo na první pohled zdát, že krizí netrpí. To je jen zdání. „Řeknu ti zcela upřímně, že už saháme do úspor, protože vlastně od března kromě Slunečné nemám práci. Je to ale pár natáčecích dnů, ta moje role je malá, není to tak, že by to bylo na nějaké velké vyskakování. Takže už jsem musela sáhnout do úspor. Ale zaplať pánbůh, že je kam sáhnout. Moc dobře vím, že někdo nevydělává tolik peněz, aby si mohl odkládat na zlé časy a vytvořit si finanční polštář. A vůbec tady teď nemluvím o maminkách samoživitelkách, kdy tatínci občas něco pošlou, ale jsou i takové maminky, které od tatínka neviděly ani korunu. A v takové situaci uživit děti, chodit do práce, to mi přijde šílená záležitost,“ kroutí hlavou Eva.

Ta kupodivu neházela do košíku základní potraviny, ale spoustu pamlsků pro děti, kartáčky a zubní pasty a další netradiční zboží. „Všichni nakupují ty věci, které jsou opravdu nezbytné na přežití a trvanlivé potraviny a přeci jenom blíží se nám Mikuláš a Vánoce, tak je potřeba potěšit nejen maminky, ale hlavně děti. Oni si to nemohou koupit ani za normálních okolností, nezbudou jim na to peníze v domácím rozpočtu. Takže jsem chtěla předat trochu radosti do takových rodin a děti trochu rozmazlit.“

Eva je maminkou dvou školáků a tak musí zvládat i distanční výuku. „Já jsem ráda, že můj manžel vystudoval psychologii a že to s námi se všema zvládá. Jinak by nás dávno musel uškrtit. Děti jsou jak z divokých vajec, stýská se jim po spolužácích. Maminka s tatínkem je učí doma, takže jsou na nás poměrně dost háklivý. Je to takové zvláštní a já jen doufám, že už i ty starší děti půjdou brzy do školy a tahle šílená doba pomine,“ popřála sobě i dalším lidem Eva Decastelo. ■