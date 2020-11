Kvůli psychickým problémům manžela zažila Preissová krušné období: I proto nyní pomáhá potřebným

Představitelka Marie Řehákové ze Slunečné se zapojila do sbírky potravin. Foto: Tesco (3x)

„Celý život hledám nějaký balanc mezi tím, kdy je mi dobře, jsem nahoře a mohu pomáhat, a obdobím, kdy mi dobře není a jsem ráda, že mi zase pomůže někdo jiný. A i takové období jsme zažila… A teď když mám tu křivku nahoře, tak si prostě říkám, že by to teď mělo být zcela automatické, že člověk něco takového udělá,“ říká herečka, která se zapojila do Potravinové sbírky v supermarketu v pražském Edenu.

Svou touhu po harmonii se snaží předávat i svým dětem Matoušovi (12) a Šimonovi (9). „Pomáhejme si, pomáhejte i spolužákům a pomáhejte všude, kde je to potřeba. Oni zatím nemůžou tušit, že to budou třeba někdy potřebovat i oni. Víte, i kdybych dnes tady nakoupila půlku toho košíku, co mám, dotkne-li se to nějakých mozkových závitů někde daleko, třeba mí rodáci ve Znojmě si řeknou, jé Martina nakoupila, tak to já půjdu taky. A úplně stačí, aby každý nakoupil v tom měřítku jen to, co sám „unese“, a dá tam třeba jen dvě mouky, tak si říkám, že bude rovnováha zachována. Kdyby každý, kdo může, pomohl, tak by byl každý, kdo to potřebuje, šťastný,“ říká herečka, které na nákupu dělala společnost kolegyně ze seriálu Slunečná Eva Decastelo.

S tou se Martina při placení u kasy pobavila nad obsahem košíku. „Zjistily jsme, jak jsme rozdílné. Já jsem šla ryze po praktických věcech, Eva se mi smála, že tam mám i dezinfekční prostředek. Ale já jsem si říkala, co tak dělám před Vánocemi, a přemýšlela, co potřebuju před Vánocemi já, takže jsem to brala podle sebe. Mám teda dezinfekci, zelí, protože si určitě někdo bude chtít dát na Boží hod zelíčko a maso, šla jsem po dětských věcech, jako jsou pleny, vlhčené ubrousky a kapsičky pro malé děti, protože vím, že je rády cucají. A pak jsem šla vyloženě po tom, z jakých potravin se dá uvařit. Něco, co se prostě dá uložit do spižírny, takže je dobré mít doma krájená rajčata, tuňákovou konzervu, těstoviny, čočku, inspirovala jsem se vlastní domácností a tím, co doma připravuji,“ říká Preissová, která ale nezůstala pouze u základních potravin.

„Je tam i něco na oslazení života – cukr a pokud si budou chtít něco upéct, tak mouka a mléko. Já ho sice nepiju, ale vidím, kolik se ho spotřebuje u nás doma. Můžu jim všem doma říkat, že se mlíko na žízeň nepije, ale nikdo nereaguje. Takže moji chlapci dvanáct a devět let pijou mléko vyloženě na žízeň,“ dodala na závěr. ■