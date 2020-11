Zubatá učitelka (✝78) z Dívky na koštěti by se dožila osmdesátky. Takto herečka vypadala v mládí

Jana Drbohlavová Profimedia.cz

Herečka, která si zahrála také v řadě seriálů od Arabely (1980) přes Povídky malostranské (1984) po Vyprávěj (2009), byla rovněž skvělou dabérkou - jejím hlasem k nám promlouvají Nšo-či z německých filmových mayovek i profesorka McGonagallová ze série o Harrym Potterovi.

Role, která zastínila všechny ostatní

Nicméně její nejslavnější rolí zůstane už navždy zubatá učitelka Pešková z Dívky na koštěti (1971). Protézu jí tehdy vyrobili rekvizitáři na míru a vy si určitě vybavíte scénu, ve které jí kolegové doporučují, aby hlodala, čímž zabrání dalšímu růstu zubů. Při natáčení ale herečku ani ve snu nenapadlo, že diváci si ji budou s králičím předkusem spojovat až do konce života.

„Vidíte, co takové zuby dokážou? Koho by tehdy napadlo, že vstoupí do povědomí lidí?“ prohlásila při jedné příležitosti s tím, že se se situací už dávno smířila. „Možná mi ta učitelka zastínila všechny ostatní role, ale doteď mě strašně těší, že se film lidem tak líbí,“ dodala.

Mimochodem, Drbohlavová čekala v době natáčení Dívky na koštěti svého jediného syna Jana, kterého měla s kolegou Ladislavem Županičem (77). Jejich manželství se sice později rozpadlo, ale nerozešli se ve zlém. Ani po rozvodu neměli problém hrát před kamerou manželský pár, sešli se například v seriálu Arabela.

Škola plná zvučných jmen

Herečka měla ke kumštu blízko už odmalička. Její otec byl známý divadelní fotograf Karel Drbohlav, a tak není divu, že i ji zlákala „prkna, která znamenají svět“. O jejím mimořádném talentu svědčí nejen to, že se na DAMU dostala hned napoprvé, ale také skutečnost, že ještě během studia dostala nabídku hostovat v Národním divadle.

Jedním z jejích profesorů na škole byl Miloš Nedbal (✝76) a měla zde i řadu hvězdných spolužáků: Josefa Abrháma (80), Petra Čepka (✝54), Ladislava Mrkvičku (81), Václava Sloupa (✝78), Marii Málkovou (79) nebo Jaroslavu Tvrzníkovou (80).

Během kariéry prošla Jana Drbohlavová řadou scén, diváci ji mohli vídat mj. v Hudebním divadle v Nuslích (dnes Divadlo na Fidlovačce) nebo v Městských divadlech pražských.

Ani bratr, ani syn

Občas se objevují spekulace, že herečka byla spřízněná s kolegou Jaroslavem Drbohlavem (✝38), kterého si určitě pamatujete jako jednoho z princových kumpánů v pohádce Tři oříšky pro Popelku (1973). Šlo ale jen o shodu jmen.

Smutný podzim života

Herečka, která by v těchto dnech oslavila osmdesátku, nás opustila před rokem. Na sklonku života ji trápilo velké množství zdravotních problémů, a tak byl pro ni odchod do hereckého nebe vysvobozením. ■