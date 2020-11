Musela se vyrovnat se studem i chladem. Mladší sestra slavné herečky šla do plavek

Nepohodlí na sobě nedala znát. Foto: Super.cz/Mall.tv (4x)

Práce herečky není někdy žádný med. O tom se osobně přesvědčila Ester Geislerová. Ta začala natáčet seriál Terapie sdílením. Během jedné ze scén, která se točila na městském koupališti, museli herci do plavek. A nikoho nezajímalo, že už není léto, ale podzim a venkovní teplota koupání zrovna nepřála.

Ester se nemusela vyrovnat pouze s chladem, ale také s nezvyklou situací. V seriálu její postava vyrazila s nejlepší kamarádkou na první rande naslepo právě na koupaliště.

Role chápavé kamarádky, do které Ester Geislerovou obsadil režisér Tomáš Pavlíček, není herečce a výtvarnici vzdálená ani v osobním životě. Když zrovna netočí, nebo se nevěnuje uvedení nové módní kolekce, tráví hodně času svým projektem Terapie sdílením. Ten před třemi lety odstartovalo pár vztahových esemesek, které zveřejnila na sociálních sítích. Postupně začaly chodit další a spolu s nimi rostl i počet fanoušků, kterých má dnes přes 300 tisíc.

„Občas se stane, že se mě lidi ptají na radu. Od začátku říkám, že nejsem žádná odbornice ani psycholožka. Ale zase jsem celkem zkušená žena a můžu občas nějakým způsobem zkusit přinést nějakou rychlou úlevu,“ připouští sestra Ani Geislerové (44) Ester.

„Někdy jsou zprávy od fanoušků vtipné, ale někdy mě dost naštvou. To hlavně, když mi mladé holky píšou, že se s nimi někdo rozešel kvůli vzhledu. Když přijde taková zpráva, nedá mi to, a chvíli si s těmi holkami píšu, aby věděly, že na to nejsou samy,“ dodává autorka fenoménu, na základě kterého vzniklo osm dílů seriálu.

Spíš než radami druhých se Geislerová řídí vlastním rozumem a srdcem. Za nejhorší doporučení, které kdy dostala, považuje to, že má být tolerantní.

„U nás se často zaměňuje tolerance s respektem. Vytváří to pak takový korupční prostředí, já ti toleruju tohle a ty mně zase budeš tolerovat tohle, a už to může zavánět nějakým problémem. Tolerance často vytváří celou řadu zmatků,“ myslí si nejmladší z trojice sester Geislerových, která své přání natočit podle krátkých zpráv seriál proměnila v realitu s pomocí režisérky Johany Ožvold a dramaturga Karla Spěšného. ■