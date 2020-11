Ilustrační foto Profimedia.cz

Pár si chtěl natočit na video, jak dívka muži skáče do rukou, resp. na ruce. Ta se ale na partnera vrhla až moc horlivě, a protože skákala pozadu, neodhadla vzdálenost a milého hlavou trefila přímo do zubů. Jen to cvaklo. Však si taky pořádně zanadával.