Hvězda Akt X následovala instinkt a v době největší slávy opustila Hollywood

Gillian Anderson Profimedia.cz

„Měla jsem rozporuplný vztah s tím, že jsem se tak mladá stala tak slavnou. A viděla jsem, jak hrozný průmysl může být. Nesnášela jsem to a chtěla pryč,“ řekla herečka.

„Nyní už jsem starší a mohu se na to podívat s odstupem. Dostalo se mi mnoho odměn za to, že jsem následovala svůj instinkt, a o tom, že bych se vrátila zpět do Ameriky, jsem nikdy neuvažovala,“ nelituje svého rozhodnutí.

Ve Velké Británii Anderson strávila dětství. Narodila se v Chicagu, poté se rodina odstěhovala do Portorika a následně do Londýna. Do USA se rodina vrátila, když Gillian bylo jedenáct let.

Novinkou v hereččině filmografii je úspěšná série Koruna. Ve čtvrté řadě hraje britskou premiérku Margaret Thatcherovou. ■