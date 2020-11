Česká Ariana Grande obětí stalkerů: Muži mi posílají fotky svého přirození a nabízejí odměnu za nahotu

Lucie má nový klip k písni Unikát. Super.cz

Po vydání duetu Dokola s Janem Bendigem, který za tři týdny od vydání nasbíral přes 800 tisíc zhlédnutí, vydává mladá umělkyně samostatnou píseň s názvem Unikát. Jedná se vlastně o coververzi songu, který v minulosti nazpívala slovenská zpěvačka Mária Čírová. Právě s tímto coverem zaujala Lucie na jaře porotu Superstar a dostala se díky ní až do finálových kol.

„Fanoušci mi stále píšou o mou verzi tohoto songu a tak jsem se rozhodla jejich přání vyslyšet a natočit ho v profesionálním studiu,“ vysvětluje záměr natočit píseň kolegyně česká Ariana Grande.

Ke klipu vznikl i videoklip, který se natočil v září v Tunisku, kde se i Lucka stačila zamilovat. „Měla jsem tam krátký románek s našim kameramanem Nikitou. Bohužel nám to po návratu do Česka nevydrželo a každý jsem si šli svou cestou,“ říká Lucka a vnitřně uzavírá jednu vztahovou kapitolu.

To, že je zpěvačka single se ví i díky Super.cz. Tato informace nedá spát také spoustě dotěrných stalkerů. Dívku, která ještě nedosáhla plnoletosti, začaly na sociálních sítích obtěžovat desítky starších mužů.

„Jsem z toho celkem zklamaná a znechucená. Není den kdy by mi nepřišla fotka nějakého pánského přirození či nechutný návrh na sexuální hrátky. Ti muži mi dokonce píšou, že mi i pošlou nějakou finanční odměnu, když jim pošlu svou nahatou fotku. Naštěstí okamžitě tyhle lidi házím do bloku, ale nedokážu si představit co dělají podobně staré či mladší děti, když jim chodí tyhle nechutné nabídky. Proto jsem se rozhodla, že proti tomu budu bojovat. Se svým týmem chystám kampaň, ve které budu dětem na internetu vysvětlovat, jak by si měly chránit své soukromí a podobným lidem neodpovídat,“ říká Lucie Bikárová. ■