Už to dávno není boubelka z Ulice: Patricie Pagáčová prozradila, jak se udržuje v karanténě ve formě

Patricie Pagáčová Super.cz

"Už je to šest let, co jsem prvotně zhubla. Od té doby se nic moc nemění. Dvě tři kila nahoru dolů, stále je to podobné. Nikdy jsem na sobě extrémně nepracovala. Nemám pocit, že můžu být pro lidi příkladem, jak jsem se do toho obula. To nebyl můj případ. U mě to bylo o nastavení v hlavě. Když se přestaneš soustředit na blbosti, tak to jde. Nikdy jsem tvrdě nedřela. Do toho mám fakt daleko," řekla Super.cz Patricie.

"Když si to přenastavíš, nemáš třeba na čokoládu tolik chuť nebo jí nesníš celou," usmívá se.

Přiznává, že horší je se držet v létě. "Léto je pro mě problém, to jsem i letos tak tři čtyři kila nabrala. Jsem líná se hýbat, jak jsou vedra. Do toho se pije, grilovačky. Léto špatně snáším, co se týče postavy," vysvětluje.

V karanténě vytáhla rotoped a snaží se hýbat. "Teď jsou zavřená sportoviště, nemůžu chodit do fitka, na tenis, to mě trošku mrzí. Chodím 5 kilometrů každý den s pejskama, občas rotopedím, vytáhla jsem si do obýváku rotoped. U televize, u seriálu je jednoduchý si dát třeba 25 kilometrů, uteče to," dodala herečka. ■