Své obří vnady se dlouho učila mít ráda: Iva Kubelková byla na konzultaci kvůli zmenšení svých předností

Iva Kubelková promluvila o svém skvostném poprsí. Super.cz

Všichni obdivují její dekolt, ona však přiznává, že se s velkým poprsím musela naučit žít.

"Vnímala jsem to vždy jinak než mé okolí. Já jsem s tím vždycky zápasila. Myslím, že to má většina žen s velkými přírodními vnadami. Naše okolí to moc nechápe, protože si říkají, že můžeme být rády. Já jsem se s tím dlouho vyrovnávala, učila jsem se to, že to je v pořádku, a když to člověk uchopí správným způsobem, může to vnímat jako výhodu. Nikdy jsem neměla pocit, že to je něco, na čem bych měla stavět. Vždycky jsem to spíš tolerovala," vysvětluje.

Dokonce prý kvůli velkým ňadrům měla v Miss ČR problém. "Zákulisní info, které jsem se po letech dozvěděla. V soutěži to byla moje nevýhoda. Oni s tím v porotě hodně zápasili. Měli pocit, aby to nevypadalo lascivně. Byla jiná doba, bylo to jiné. Dneska mají všechny prsa. Prozradil mi to i docent Měšťák, který mi vyprávěl, že se mě hrozně s fotografem Jardou Šimandlem zastávali. Že jsem žena krev a mlíko, nehrajme si na to, že to je něco špatného. Ti za mě bojovali," dodala Kubelková s tím, že dokonce v minulosti uvažovala o zmenšení poprsí. Na to ale naštěstí nakonec nedošlo. ■