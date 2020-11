Příběh, který zní až příliš šíleně, než aby to byla pravda. Představitelce princezny Diany snad byla role předurčená

Emma Corrin Profimedia.cz

Jen v posledních týdnech se objevila v magazínech The Hollywood Reporter, GQ, Vogue, The Glass, Vanity Fair či Interview. V rozhovoru pro poslední zmíněný Corrin svěřila, že téma princezny Diany ji provází celý život.

Jako příklad uvedla zkušenost svojí matky, která prý byla Lady Di velmi podobná: Když před víc jak dvaceti lety šla (maminka) do kavárny, svou přítomností způsobila, že někteří omdlévali. Bylo to totiž v srpnu 1997, pár hodin poté, co svět obletěla zpráva o Dianině smrti.

„Nevím, zda ten příběh vůbec vyprávět, protože zní až příliš šíleně, než aby to byla pravda. Téma Diany mě provází celý můj život,“ svěřila herečka. Když roli dostala, měla prý pocit, jako by jí byla předurčená.

V roce 2018 Corrin tvůrci najali, aby jako Diana nahrávala při castingu herečky Emerald Fennell, která hraje Camillu Parker Bowles. Emmu upozornili, že nejde o konkurz, ona se přesto připravila. Mimo jiné si v dokumentu naposlouchala princeznin hlas a naučila se gesta. „Měla velmi unikátní způsob mluvy,“ říká Corrin.

Její snaha se vyplatila. O šest měsíců později si ji pozvali znovu, aby posoudili, zda bude fungovat chemie mezi ní a hercem Joshem O´Connorem, představitelem prince Charlese, a bylo rozhodnuto. ■