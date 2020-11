Sedm měsíců po porodu se marně snažila nasoukat do kalhot: Tohle slavná modelka vzkázala všem maminkám

Iskra Lawrence Profimedia.cz

Není nejmenších pochyb o tom, že je Iskra Lawrence (30) velkou propagátorkou tzv. body positivity a často na svých sociálních sítích připomíná ženám, aby měly rády svá těla taková, jaká jsou. A o to se maminka sedmiměsíčního synka snažila i tentokrát. Na Instagramu se podělila o video, jak se marně snaží nacpat do džínů z doby před otěhotněním.

„Zkusila jsem si obléknout tyhle džíny, ale rychle zjistila, že mi nepadnou. Moje tělo se v posledním roce hodně změnilo. Máte to stejně? Nevadí. Váha ani konfekční velikost nejsou navždycky. Vaše tělo bude procházet mnoha změnami. Buďte k sobě něžné. Je to váš domov, jiný už mít nebudete. I když je těžké ho někdy milovat, on vás miluje,“ sdílela s fanynkami.

Doplnila, že své tělo miluje, i když není dokonalé. A od porodu si ho ještě víc váží. Negativní myšlenky se jí tak daří vytěsňovat, protože ví, čeho je její tělo schopné.

„Takže příště, až se nedostanete do svých oblíbených džínů, kašlete na to. Děláme, co můžeme,“ dodala.

Modelka se už svěřila, že od té doby, co je z ní maminka, nezvládá cvičit pravidelně. Ale nic si z toho nedělá. Své křivky se nebojí sledujícím předvést v prádle nebo třeba ve sprše. ■