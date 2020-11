Co ty dva dalo dohromady? Lucku Vondráčkovou uháněl Sámer Issa 2 měsíce

Jak se Lucie Vondráčková dala dohromady se Sámerem Issou? Super.cz

"V téhle době, kdy se moc netočí filmy, mě muzika plně obklopila. Takže jsme natočili se Sámerem a Terezou Hirsch, která režírovala, právě tenhle nový klip. S Terezou nám to skvěle klape dohromady a dneska mě překvapila, když mi přinesla cenu pro nejlepší herečku za náš společný film Beyond Her Lens, který uspěl na Prague Independent Film Festivalu," svěřila Lucka a cenou se nám pochlubila.

Spolupráce s Terezou tedy byla jasná. Ale co Sámer? "Uháněl mě asi dva měsíce, tedy na spolupráci. Pak jsme se konečně potkali a už šlo ráz na ráz, protože jsme si lidsky sedli, což je pro mě důležité. Nezáleží na tom, kolikátý je ten člověk, se kterým dělám duet, ve Slavíkovi ani na tom, jak je populární, protože to se mění a je mi to jedno," míní.

Sámera nesledovala ani během SuperStar. "Já tehdy ani neměla televizi, byla jsem těžký knihomol a téměř jsem bydlela v divadle. Ale vím, že spousta žen do něj byla tehdy zamilovaná. Zdálky jsem to postřehla," řekla Super.cz Vondráčková, která v našem videu prozradila i to, jak tráví během nouzového stavu čas. ■