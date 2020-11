Hvězda Návratu do budoucnosti (59) si dává další hereckou pauzu: Kvůli zákeřné nemoci má problémy s hraním

Michael J. Fox Profimedia.cz

Herec Michael J. Fox (59) se rozhodl, že si kvůli zdravotním problémům spojených s jeho Parkinsonovou chorobou dopřeje další pauzu od hraní. Uvedl to ve své knize No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality.

„Abych byl fér k sobě, producentům, režisérům, editorům a scenáristům, o hereckých kolezích nemluvě, podruhé vstupuji do důchodu. To se může změnit, jako se všechno mění. Ale jestli to má být konec mé herecké kariéry, budiž,“ napsal.

„Narůstající neschopnost učit se text a opakovat ho byla poslední kapkou. Jsou různé důvody, proč moje paměť stagnuje - věk, problémy spojené s nemocí, nedostatek citu v páteři - ale já to vnímám jako znamení,“ dodal.

Doplnil, že všechno má svůj čas, ale doby, kdy musel být 12 hodin na place a zapamatovat si sedmistránkový text, jsou už nejspíš za ním.

Herec nedávno přiznal problémy s pamětí i časopisu People. Uvedl, že ve dvou posledních projektech měl náročný text a zápolil s ním. Uchýlil se tedy k psaní, které mu přináší radost.

Vzdal také hold své ženě Tracy Pollan, která je léta jeho velkou oporou. S Pollan se oženil v roce 1988 a mají spolu čtyři děti.

Foxovi byla diagnóza sdělena v roce 1991, veřejnosti se s ní svěřil až o sedm let později, poté, co přestal pít. S nemocí se nemohl vyrovnat, a tak se utápěl v alkoholu. Tehdy si také dopřál první hereckou pauzu, když opustil seriál Všichni starostovi muži. K hraní se však vrátil. V roce 2000 založil nadaci The Michael J. Fox Foundation, která se zabývá hledáním léku na Parkinsonovu chorobu. ■