Tak tady byste Jitku Čvančarovou nepoznali. Její proměna v Tváři bere dech!

Jitka Čvančarová jako Susan Boyle Foto: TV Nova

V sobotu se celebrity naposledy ukáží v show Tvoje tvář má známý hlas . O nádherné číslo se postará Jitka Čvančarová (42), která se promění ve zpěvačku s velmi složitou minulostí, Susan Boyle. Po dozpívání hitu You Raise Me Up neudrží řada lidí, včetně poroty, slzy v očích.

Proměna se Čvančarové povedla na jedničku a moc si ji užila. Účinkování v soutěži, která probíhala v nelehké době, si Čvančarová pochvalovala.

„Jsem ráda, že jsme to v této zvláštní době dotočili, a jestli jsme vás doma aspoň trochu pobavili, potěšili, jestli jste si s námi zazpívali nebo poplakali, tak jsme naprosto šťastní. Ono se to nezdá, ale byl to velký záhul. Z týdne na týden hrnete ty všechny proměny, a je to masakr, takže možná, že odpočinek nebude špatný,“ prozradila Jitka Čvančarová.

Na konci dvanácté epizody se diváci dozví vítěze sedmé řady Tváře. Zda se jím stane Čvančarová, nebo někdo z účinkujících, mezi které patří Erika Stárková (36), Albert Černý (31), Bára Basiková (57), Martin Schreiner, Jordan Haj, Andrea Kalousová či Bořek Slezáček, se diváci dozví v sobotu večer. ■