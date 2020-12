Pokladní či taxikářka se z herečky Strykové během pandemie nestala. Co ji teď živí?

Představitelka Petry Slaninové ze Slunečné prožívala karanténu v Krkonoších. Super.cz

Herečka si ale nechce stěžovat. „Jsem hlavně divadelní herečka, divadla jsou zavřená, a tak mám po letech večer volno,“ řekla Super.cz Stryková a dále dodává: „Snažím se být optimistkou. Je to velká změna, která byla ze začátku šokující, ale teď jsem si našla vlastní rytmus a cestu.“

Sympatická brunetka se sametovým hlasem má se zvukařem Matějem Matuškou (mj. vnuk Waldemara Matušky, pozn. red.) šestiletého syna Jáchyma, a tak se i v době zavřených divadel nenudí.

Z herečky se stala učitelka. „Musím říct, bohužel pro mého syna. Smekám před všemi učiteli. Nemohla bych tuto profesi vykonávat. Jsem velice špatná učitelka. Můj syn se hodně vzteká. Je to náročné pro nás pro oba,“ říká Stryková, která byla ráda, když se její syn vrátil do školní lavice. „Sám se už moc těšil. Má báječnou paní učitelku, kterou má moc rád. Těší se na kolektiv, takže to byla oboustranná radost.“

Také díky tomu, že Stryková stále hraje ve Slunečné, tak neměla úplně potřebu hledat náhradní práci a další příjem. „Přemýšlela jsem o tom. Na druhé straně stále věřím, že divadla se otevřou. Do té doby mám nějaké natáčení a rozhlasovou práci. Takže po troškách to jde,“ říká Jana Stryková, která je stálou členkou činohry Národního divadla, hostuje v divadle Studio Dva a v Divadle Viola. ■