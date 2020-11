Sama má nyní omezené příjmy. Oblíbená herečka ze Slunečné přesto myslí na ty nejchudší

Představitelka Petry Slaninové se zapojila do Potravinové sbírky. Super.cz

„Je to poprvé, co jsem se zapojila do Potravinové sbírky,“ svěřila se nám a dále uvedla: „Je to těžká doba pro nás pro všechny a pokud můžu jen trošičku pomoct, tak je to skvělé.“

Stryková byla seznámena s potřebami lidí, kteří využívají potraviny ze sbírky, a tak před nákupem věděla, co házet do košíku. „Uvidím, co objevím, ale asi to budou trvanlivé potraviny, těstoviny, rýže,“ říká herečka, která ráda pomáhá potřebným, ale nepotřebuje kolem toho dělat okázalá gesta.

„Spolupracuji s některými charitami. Ale jak se říká, člověk má pomáhat tiše. Ráda se zapojuji do projektů, kterým věřím. To je důležité,“ dodává Jana Stryková, které během nákupu dělala společnost kolegyně ze seriálu Slunečná Dana Batulková.

Sbírka potravin začala už tuto sobotu ve všech hypermarketech Tesco a vybraných maloformátových prodejnách po celé České republice. Jejím cílem je zajistit potraviny, ale také základní drogerii těm, kteří to nejvíce potřebují. ■