Fronty u supermarketů hvězdě seriálu Slunečná vrásky nedělají: Když něco nemůžete ovlivnit, proč se tím zaobírat, říká

Poprvé v životě přišla svým nákupem podpořit Potravinovou sbírku Dana Batulková (62). „Věděla jsem, že tahle akce existuje, ale i když jsem byla v minulosti oslovená ke spolupráci, tak mi to nikdy nevyšlo kvůli různým okolnostem,“ říká herečka, která se svěřila se svým plánem, co nakoupí pro lidi, kteří mají hluboko do kapsy: „Budu brát všechno, co dlouho vydrží. Trvanlivé mléko, mouka, těstoviny, konzervy.“