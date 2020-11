Popelář Franta ze seriálu Most! jde z role do role. V pokračování filmu na romské téma nemohl chybět

Tomáš Magnusek a Zdeněk Godla se chystají na natáčení filmu Bastardi 4. Foto: Jaroslav Hauer

Proslavil se rolí v seriálu Most!, tím ale herecká kariéra Zdeňka Godly (45) neskončila. Ba naopak. Romský herec jde z role do role, objevil se již v několika filmech, dostal roli v seriálu Ordinace v růžové zahradě II či v seriálu Terapie sdílením . Nedávno podepsal smlouvu na hlavní roli v pokračování filmů Tomáše Magnuska Bastardi.

„Jsem za to moc rád. S Tomášem jsme si skvěle sedli a rozumíme si. On dává člověku - herci prostor, což je důležité, na nic si nehraje, a ještě je s ním legrace,“ nechal se slyšet Godla.

Magnusek na jeho slova reagoval: „Jsem moc rád, že Zdeněk roli přijal. A už teď jsem si v takovém malém seriálu s mladou skvělou partičkou, který jsme točili, s názvem Škola mého života, ověřil, že on funguje skvěle. Je připravenej, férovej, pozornej. Moc se na spolupráci s ním, nejenom coby režisér a herec, ale jako jeho parťák, protože budeme spolu hrát dvě hlavní role, těším."

Čtvrté pokračování filmu by se mělo začít natáčet začátkem příštího roku a podle jeho tvůrce by mělo být odlišné od těch předchozích. Podle všeho se má čtvrtý film více přiblížit prvním Bastardům a děj by neměl být tak dramatický. I tak v něm bude vládnout ostrý český i romský humor.

„S některými ještě jednáme a bude tam i jedno velké překvapení, velké světové herecké hvězdy. To ale prozradíme až později, až budou doladěny podmínky,“ dodal Magnusek, který si za první díl vysloužil označení rasisty, přestože je jeho žena poloviční Romka. ■