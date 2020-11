Dominika Gottová po pokusu o sebevraždu: Sáhla jsem si na psychické dno a chtěla se vším skončit

Dominika Gottová Michaela Feuereislová

Místo návratu do Česka se pokusila sáhnout si na život . Jak jsme již informovali, Dominika Gottová (47) řeší velmi těžké životní období. Od plánovaného rozvodu s finským hudebníkem Timem Tilkkim ustoupila a odletěla na pár dní za svým mužem, se kterým chce zkusit na vztahu zapracovat.

Složitý rok vyústil v pokus o sebevraždu. Manžel Dominice však v pravou chvíli pomohl a k tragickému činu naštěstí nedošlo. Gottová o sobě nyní dala z Finska vědět.

„Sáhla jsem si na psychické dno a chtěla se vším skončit, to je pravda. Díky pomoci manžela Tima se tak nestalo! Není ale pravda, že jsem si podřezala žíly (jak uváděla některé média - pozn. red.), tyto informace kategoricky vylučuji. Jsem ve velice složité životní situaci, kterou se znovu snažím řešit,“ napsala Super.cz Dominika, která je stále ve Finsku a snaží se ze všeho dostat.

Ve svém prohlášení Dominika také poděkovala. „Děkuji nabídnuté pomoci českého konzulátu v Helsinkách, se kterým jsem ve spojení, a děkuji mému kamarádovi Luboši Procházkovi, že velvyslanectví rychle zalarmoval a velmi mi tak pomohl,“ uvedla.

Přátelům se následně omluvila. „Omlouvám se všem, které jsem vylekala a mají o mě starost. Prosím zároveň média o respektování mého soukromí a děkuji všem za podporu, které se mi dostává. Po roce, co jsem žila v Česku, jsem se rozhodla vrátit ke svému manželovi. Kde a jak budeme žít, momentálně řešíme. V Praze mám stále bydlení a pracovní závazky, a jakmile to bude možné, vrátím se a rozhodnu se, co dál,“ dodala ve svém prohlášení Dominika Gottová. ■