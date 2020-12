Jedna z nejkrásnějších operních pěvkyň nafotila nové snímky. Konečně na nich nejsem jako ruská truhla, říká

Kateřina Kněžíková Foto: Petr Weigl

Kvůli nedávnému teroristickému útoku ve Vídni přišla o velkou premiéru. Jedna z našich nejkrásnějších operních pěvkyň a manželka Adama Plachetky Kateřina Kněžíková neodcestovala na vystoupení do Rakouska.

V listopadu se měla objevit ve dvou projektech. Debut s Vídeňskými symfoniky ve slavné koncertní síni Musikverein ve Vídni se kvůli lockdownu, a hlavně kvůli útokům, zrušil. Stejný scénář potkal také koncerty pod taktovkou slavného dirigenta Sira Johna Eliota Gardinera.

"Ani nedokážu vypovědět, jak mě to hrozně mrzí,“ říká Kateřina Kněžíková, "Doufám, že se najdou náhradní termíny, jako zatím u většiny zrušených koncertů. V letošním roce je to už druhý velký operní projekt, po Kátě Kabanové, který se kvůli restrikcím nemůže uskutečnit," vysvětluje operní pěvkyně.

Protože má více času, rozhodla se nafotit nové snímky. "Za normální situace je velmi složité se domluvit s fotografem na celém dni focení, tak alespoň k něčemu je toto zpomalení dobré. Mám radost, že jsme stihli nafotit nové fotografie se skvělým Petrem Weiglem na zámku Herálec," prozrazuje.

Kateřina nafotila fotografie, které nejsou pro operní divu tak typické, má přirozený make-up i vlasy. Fotografovi Petru Weiglovi se podařilo zachytit její přirozenou krásu.

"Fotky z jeviště mají zcela jiný charakter, nehledě na to, že mě prakticky nelze vyfotit v klidu. Je to úplně jiná disciplína. Na jevišti musí samozřejmě být make-up výrazný, aby rysy obličeje na tu dálku vynikly. Já tomu říkám à la ruská truhla. Když vidím fotografie z představení, nedá se na to koukat. Člověk má otevřenou pusu, nějakou grimasu. Málokdy si připadám krásná, ale člověk se aspoň pobaví," dodala se smíchem Kněžíková. ■