S leukemií bojující hvězda Ulice podstupuje léčbu z Ameriky: Andrej Hryc popsal, jak to zvládá

Andrej Hryc s dcerou Wandou Foto: facebook Wandy Hrycové

„Stále do mě cpou ty chemie, nic příjemného to není,“ svěřil se pro Nový čas Hryc. Nemocnici nyní navštěvuje jednou týdně, dříve to bylo denně.

„Lékaři říkají, že nic novějšího a lepšího neexistuje, jedině s tímhle mají takové výsledky. Postup je takový, že se skládá (chemoterapie - pozn.) ze dvou fází. Sedm dní dostávám injekce každý den, potom je 21 dní cyklus medikamentózní části chemoterapie. To znamená, že 21 dní dostávám velmi silné tabletky a potom zase bude pokračovat injekční kúra,“ vysvětluje bývalá hvězda seriálu Ulice.

Herec uvedl, že nejen on, ale i lékaři jsou udivení, jak dobře jeho tělo náročnou léčbu zvládá. Rakovina se ovšem podepsala na jeho váze. Dříve statný Andrej Hryc během chemoterapií rapidně zhubnul.

„Subjektivně se cítím velmi dobře, jen těch 50 kil, které jsem zhubnul, tak to vám povím, to je pecka. Teď mám 80 kg,“ řekl herec známý také z filmu Černí baroni, Bastardi, Kamarád do deště 2 nebo slovenského seriálu Panelák. ■