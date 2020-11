Jennifer Lopez vystavila na odiv partie, které většinou ženy ukazovat nechtějí: Tohle je výsledek

Jennifer Lopez Profimedia.cz

Na fotkách tak nechala vyniknout partie, které většinou ženy považují za problematické. Kromě spodní strany prsou neboli underboob to jsou hlavně boční strany trupu, jež ukázala ze všech stran. A to i v pózách, v nichž obvykle vyniknou i faldíky nebo malé špíčky. Ty byste však na zpěvaččině těle hledali marně.

Jennifer si splnila další ze svých snů a v lednu uvede na trh vlastní kosmetickou značku. V rozhovoru přiznala, že s nápadem přišel její snoubenec Alex Rodriguez.

„Když Alex vstoupil do mého života, navrhl, abychom vybudovali vlastní kosmetickou společnost. Byl to můj velký sen, chtěl, abych si ho splnila. Jako by vám někdo konečně otevřel oči,“ popsala.

„Dokážeme cokoliv, prostě je to v našich DNA. Nemáme žádné limity, takže proč ne,“ doplnila, že s partnerem mají oba silného podnikatelského ducha a stejné nasazení.

Jennifer uvedla pod svým jménem na trh řadu parfémů, ale nyní touží své produkty především vlastnit. „Když mi ze společnosti na parfémy ukázali čísla a řekli, že vydělali miliardu dolarů, seděla jsem tam a říkala si, že já přeci přišla s tím parfémem, se jménem, s marketingem, moje tvář byla ve všech reklamách. Ale já miliardu dolarů nevydělala, tak kde jsou ty peníze?“ upřesnila, proč chce rozjet vlastní podnikání. ■