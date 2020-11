Slavný hudebník a ex JLo prodává svůj palác. Pokud dostane, kolik žádá, královsky vydělá

Marc Anthony Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Hudebník Marc Anthony se po dvou letech rozhodl prodat své sídlo v prominentní čtvrti Miami Coral Gables. To koupil od dědičky značky Bacardi za 19 milionů amerických dolarů a nyní ho prodává o 8 milionů dolarů, tedy asi 178 156 000 Kč dráž.

Sídlo disponuje neskutečnými 1 579 metry čtverečními a napříč třemi patry zahrnuje mj. 12 ložnic a 15 koupelen. V objektu je také vyhřívaný bazén, spa, venkovní kuchyně a několik zastřešených teras. Majitel bude mít k dispozici také rozsáhlý park nebo privátní kotviště s přístupem k oceánu.

Marc Anthony za sebou má víc jak třicetiletou hudební kariéru. Je držitelem dvou cen Grammy a šesti latinských Grammy. Mezi jeho nejznámější hity patří temperamentní Valió La Pena nebo Ahora Quién či romantický singl You Sang To Me.

Anthony byl třikrát ženatý. Jeho první ženou (2000-2004) byla zpěvačka, herečka a modelka Dayanara Torres. Podruhé se v roce 2004 oženil s Jennifer Lopez, rozešli se o sedm let později, rozvod byl dovršen v roce 2014. Třetí manželství s modelkou Shannon De Limou vydrželo tři roky (2014 - 2017). ■