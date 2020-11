Jak vychází se syny Lucie Vondráčkové? Plekancova láska Šafářová promluvila o rodinném soužití

Lucie Šafářová a Bára Strýcová (vpravo) Foto: Instagram L. Šafářové

Šafářová přiznala, že je někdy unavená, ale především nesmírně šťastná. „Když máme ještě kluky, což máme půlku měsíce, tak nás to zaměstnává takovým způsobem, že si z toho občas dělám srandu, že z nula na tři je velký skok, ale je to skvělý,“ řekla v podcastu tenistky Barbory Strýcové U Baru Šafářová.

Bývalá tenistka přiznala, že se jí po skončení kariéry obrátil život vzhůru nohama. Rodina ji ale naprosto naplňuje.

„Musím přiznat, že teď, jak je malé skoro rok, tak už jsem z toho občas unavená, že je toho nějaké dny hodně... Když jsme ještě s klukama tři, tak je to plný dům, ale v dobrém,“ pochvalovala si Šafářová, která je ráda, že Plekancovi synové Adam (5) a Matyáš (8) dobře vycházejí i se svou sestřičkou.

„Mám strašnou radost, že mají hezký vztah, malá je miluje. Je to hrozně hezký je takhle vidět dohromady. Fungujeme hezky jako rodina, takže to je pro mě nejvíc, co můžu mít. A také, když to tady večer uspíme,“ smála se Šafářová.

Tenistka si mateřství užívá a jediné, co jí vadí, je nedostatek spánku. Rodinný život jí ale prospívá a září jako sluníčko. „Jsme šťastní, máme šťastnou rodinu a strašně bych si přála, aby to nikdy neskončilo,“ zasnila se na závěr Šafářová. ■