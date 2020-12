Takhle krásně maluje hvězda Čarodějky: Funguje to jako terapie po rozchodu a ztrátě práce

Nikola Ďuricová ukázala svůj krásný obraz vlčích máků. Super.cz

"Když mi Hynek Čech z Regi Base představil jejich organizaci a projekt Vlčí máky v obrazech a oslovil mě, abych obraz namalovala, šla jsem do toho, i když jsem naposledy malovala na základce. To ale učitelé posílali moje obrázky do soutěží. Ovšem je to už patnáct let a od té doby jsem se malování nevěnovala. Neměla jsme na to čas, vybrala jsem si jinou cestu," svěřila Super.cz zpěvačka.

"Teď mám ale času dost, mnohem víc než normálně, když člověk hraje, zpívá a zkouší. Malování mě přivádí na jiné myšlenky, což je v této době dost pozitivní. Pustím si k tomu nějakou motivační hudbu, která mě inspiruje, a zapomenu na všechen chaos, který se děje kolem nás. Myslím si, že budu malovat dál, protože mě to začalo opravdu bavit," míní.

"Ostatně hodně umělců ve volném čase maluje, i Karel Gott maloval, i když k němu se samozřejmě přirovnávat nechci, " usmívala se Nikola.

Je fakt, že pro ni je malování opravdu arteterapií, jelikož kromě toho, že stejně jako jiní umělci přišla o práci, je po zrušení svatby stále single.

"Tak vidíte, že na obraze je i černá barva, takže trochu depka. Ale nazvala jsem ho Naděje v modré, takže i když teď svět vidíme v temných barvách, a třeba máme i nějaké problémy, tak tam ta naděje pořád je a i v tomhle období může vzniknout něco hezkého a prospěšného," myslí si zpěvačka. ■