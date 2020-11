Populární zpěvák se nechal nafotit v dámských šatech a vyvolal bouřlivé diskuze: Zastala se ho i jeho maminka

Harry Styles Profimedia.cz

Na jeho hlavu se snesla i vlna hejtů, a to nejen od internetových trollů. Jeho asi nejhlasitější kritičkou byla politická komentátorka Candace Owens, která kritizovala magazín za feminizaci mužů a apelovala, aby muži raději byli “pořádnými chlapy“.

„Neexistuje žádná společnost, která by přežila bez silných mužů. Na Východě to vědí. Na Západě se muži neustále feminizují, zatímco se naše děti učí marxismus, to není náhoda. Jde o přímý útok. Přiveďte zpátky pořádné chlapy,“ napsala zarytá podporovatelka prezidenta Trumpa na Twitteru.

Stylese se zastalo mnoho celebrit, většinou z řad žen, ale například i jeho maminka Anne Twist (51), která na tom, že se její syn chce občas vystrojit, nevidí nic špatného.

„Možná to mám trochu na svědomí, protože jsem se s dětmi vždycky ráda parádila, když byly malé. Harryho sestra to nenáviděla, ale jeho to bavilo,“ uvedla v programu Lorraine Kelly.

Není to zdaleka poprvé, co se zpěvák objevil v dámském outfitu. Jeden takový vynesl i loni na módní událost roku, bál Met Gala. Nešlo sice vyloženě o róbu s nařasenými sukněmi jako v případě focení pro Vogue, ale o pánský model rozhodně nešlo. Loni se také nechal nafotit jako primabalerína.

Kombinaci pánského a dámského stylu je ostatně vidět i v jeho klipech nebo na nejrůznějších akcích. Ačkoliv svými módními výkřiky občas Styles budí rozruch, dle fanynek mu to na mužnosti ani sexappealu neubírá. Vnímají zpěváka spíš jako rockstar, která se nebojí šokovat. ■