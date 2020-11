TOP 4 Vánoční hity pro ty, co rádi cestují i fotí

BONUS: Mavic Air 2: pokud to s létáním myslíte opravdu vážně

Na závěr jsme si pro vás schovali malý bonus pro technické nadšence, kteří to s létáním s drony myslí doopravdy vážně. Mavic Air 2 je hračkou pro opravdu náročné milovníky dronů, na rozdíl od DJI Mini 2 má senzory bránící nárazu do stran a inteligentní funkce jako například automatické sledování objektů. V praxi jsou využitelné tak, že pokud pojedete autem nebo na lyžích, bude vás dron bude sledovat beze vašeho strachu, že by narazil do stromu, ptáka nebo sloupu. Jeho baterie vydrží ještě déle a fotografie z něj si užijete v ještě vyšší kvalitě než u Mini 2.