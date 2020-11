Zpěvák leží s covidem na JIP, dýchat mu pomáhá přístroj. Rodina prosí fanoušky, aby se modlili

Jeremih Profimedia.cz

To pojala také jako výzvu a osvětu.

„Jeho rodina by ráda připomněla světu, že tato nemoc je skutečná a neměla by být brána na lehkou váhu. Je také důležité, aby nakažení byli v karanténě a aby rodině a přátelům dali o nemoci co nejdříve vědět. Není ostuda se nakazit covidem a lidé, kteří nemoc mají, musejí být zodpovědní a myslet na ostatní,“ apelují zpěvákovi blízcí.

V textu pro CNN rodina Jeremiha také uvedla, že virus „brutálně zaútočil na jeho tělo“, poděkovala za modlitby a poprosila, aby s nimi fanoušci nepřestávali. „Ještě z toho není venku, ale dělá pokroky. Rodina a přátelé se modlí, aby brzy začal sám dýchat a aby se plně uzdravil.“ ■