Britská moderátorka (52) ráda uklízí nahá: Nejednou už šokovala pošťáka a takhle vypadá u žehlení

Lizzie Cundy Profimedia.cz

Na svých sociálních sítích Lizzie ráda provokuje a nedávno přidala i snímek s rouškami, které „žehlí“ doma u prkna úplně nahá.

„Cítím se mnohem volnější, čím jsem starší. Teď mi je 52 let a cítím se neskutečně sexy. Miluju být nahá a bez oblečení dělat i všechny domácí práce. Nemyslím si, že je na tom něco špatného,“ řekla nedávno Cundy pro The Sun’s Fab Daily.

„Narodili jsme se nazí a já miluju tu svobodu. Jsem si jistá, že pošťákovi už jsem párkrát přivodila šok,“ sdělila také moderátorka, za kterou se prý občas stydí její synové. „Vím, že moji synové občas skrývají hlavu do dlaní, když vidí, jaké fotky přidávám na sociální sítě. Říkají mi: ‚Mami, já tě nefotím pro to, abys to dávala na Instagram.‘ Nikdy mi ovšem neřekli, abych s tím přestala. Znají jak mě, tak i můj smysl pro humor.“ ■