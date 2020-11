Krásná blondýnka ze Svatby na první pohled diváky okouzlila. Souhlasíte, že připomíná sexy zprávařky?

Simona a Radek se potkali v show Svatba na první pohled. Foto: TV Nova

Usměvavá Simona by se divákům zjevně líbila i jako televizní moderátorka. „Slečna vypadá jako Eva Perkausová (26), oba jsou sympaťáci, snad jim to vyjde. Konečně normální lidi,“ okomentovala nový pár z reality show jedna z divaček.

A další dámy jí přizvukovaly. „Já jsem si říkala, koho mi ta holka připomíná,“ přidávaly se. Někomu zase připomínala kombinaci Heleny Zeťové (40) a Evy Perkausové.

Na ocet ale nezůstala ani novácká hvězda. „Úsměv má jak Borhyová,“ měla jasno další divačka.

Sympatická Simona se do projektu přihlásila, protože v něm viděla možnost potkat partnera, který by měl být dle vědy ideální přímo pro ni. „Jelikož jsem již delší dobu sama a na seznamování nemám moc čas, řekla jsem si, že nemám co ztratit,“ řekla ke své účasti. Tak uvidíme, zda jí to s kurýrem Radkem vyjde. ■