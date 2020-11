Divadelní projekty Ciny a Vančury se posouvají až o dva roky: Situace bude pro některé likvidační

Cina a Vančura nejsou naštěstí zcela bez práce. Foto: Galard (3x)

„V první vlně jsem byl vlastně rád, že se můžu před vším a přede všemi zavřít v bezpečí domova, vydechnout a jen tak o všem přemýšlet. Teď už na mě občas dotírají pocity nejistoty. Zároveň pořád přicházím na nové věci. Třeba na to, že hraní je mojí bytostnou potřebou, kterou jsem prostoupen skrz na skrz. Je to hodně zajímavý období, plný objevů a otázek,“ říká Petr a jeho životní partner mu dává zapravdu. „Prožíváme to těžce, nevesele. Obdivuju všechny, kteří bojují, pomáhají a srší optimismem.“

Člen činohry Národního divadla přišel snad o všechny své pracovní projekty. „Natáčení, plánované premiéry v divadle i moje projekty. Nejčastější odpověď je „uvidíme“, hranice mezi pozastaveným a zrušeným je velmi tenká a trvat to asi ještě chvilku bude. Divadlo posunuje projekty o rok či dva. U natáčení doufám, že zůstane pouze u odložení,“ krčí rameny Vančura.

„V první vlně se vše posunulo na podzim, teď se posunuje na jaro, uvidíme, kam až to povede. Já na jaře přišel o možnosti zájezdů s divadelními projekty do světa. Ale to se třeba ještě někdy stane. Horší je, že tato situace může být a bohužel asi i bude pro některé tvůrce a celá divadla likvidační,“ říká Cina, který byl v poslední době vidět aspoň kvůli povedené minisérii České televize s názvem Herec.

Na rozdíl od jiných kolegů, kteří nacházeli vedlejší příjem v rozvážce jídla či za pokladnou v supermarketu, se Honza mohl držet své profese.

„Já paradoxně celkem pracoval. Teď se snažím pracovat sám na sobě. Což není tolik viditelná práce, ale o to víc náročná. Alespoň pro mě,“ říká Cina, vítěz jedné z řad pořadu Tvoje tvář má známý hlas.

To Petr začal pracovat i rukama. „Já rád pomůžu, kde je třeba. Trochu jsem přiložil ruku k dílu a pomáhal kamarádům s jejich novým ateliérem. Výmalba, odvoz suti a tak. Dávalo mi to smysl, naplňovalo mě to radostí, byla to posilovna a svým způsobem i mentální relax. Ale jinak mám práce pořád poměrně dost. V tomhle patříme k těm šťastnějším. A taky plánuju spoustu věcí. Tohle je ideální čas k dotahování plánů,“ dodává Petr Vančura. ■