Ve filmu sváděla Gotta. Legendární Slovenka (71) s hřívou havraních vlasů byla ve své době sexsymbolem

Návrhářství dala vale

Rodačka z Bratislavy je ale jednou z nejpopulárnějších slovenských filmových a divadelních hereček nejen kvůli sex appealu. Herectví pro ni přitom bylo až druhou volbou. V mládí se věnovala výtvarnému umění a původně toužila být kostýmní návrhářkou. V roce 1967 ale přišla nabídka na film Zmluva s diablom o středoškolačkách, které se slavnostně zavážou, že přijdou o panenství ještě před maturitou. Film samozřejmě hodně těžil z jejích nevšedních půvabů, ale možná stál i za jejím rozhodnutím věnovat se naplno herecké profesi. Proto nakonec vystudovala bratislavskou Vysokou školu múzických umění.

Sváděla i Mistra Gotta

Po absolutoriu v roce 1971 se stala členkou činohry Slovenského národního divadla v Bratislavě a této scéně zůstala věrná dodnes. Co se filmového plátna týče, její překrásná tvář ji předurčila především do rolí tajemných, osudových žen a exotických krásek.

Kocúriková si kromě jiného zahrála po boku legendárního francouzského herce Jeana-Louise Trintignanta (89) ve slovensko-francouzské koprodukci Muž, ktorý luže (1968). Její další velkou rolí byla postava Ester ve filmu Jana Schmidta Kolonie Lanfieri (1969).

Výraznou příležitost dostala také ve filmu Hvězda padá vzhůru (1974), kde její postava sváděla zpěváka Švandu v podání Karla Gotta (✝80). Během kariéry se objevila v celé řadě slovenských či čs. filmů a TV inscenací, mj. Divoká srdce (1989, Pevnost (1994) či Sametoví vrazi (2005), ale například i v pohádkách Panna a netvor (1978) nebo Sůl nad zlato (1982).

K módě se vrátila

Kocúriková nezanevřela ani na svou lásku k návrhářství. Později otevřela butik, či spíše galerii, jak obchod sama nazvala, kde nějaký čas prodávala modely od známých výtvarnic. Umělecký talent po ní podědila i dcera Katarína, která se věnuje výtvarnému umění.

Bez botoxu a liftingu

Přestože Kocúriková oslaví 19. prosince 72. narozeniny, je to pořád šarmantní dáma. Na otázku, jak bojuje s věkem, slovenským novinářům odpověděla: „Je to velký boj s větrnými mlýny a nikdy bych se nenechala upravovat. Tohle jsem já. Stačí mi kvalitní kosmetika, pohyb a pozitivní myšlení.“

Ostatně všechny ženy v její rodině vypadaly skvěle až do pozdního věku, aniž by znaly botox nebo lifting. Herečka také přiznává, že moc ráda jí, po představení prý dokonce „vyluxuje“ celou ledničku, ale naštěstí má dobré geny.

Jako voda a oheň

Její život neprovázejí žádné skandály. Ačkoli o nápadníky neměla nouzi, přes čtyři desítky let je šťastně provdaná za divadelního režiséra Petera Mikulíka (79) a pořád jim to klape. Lepšího chlapa si prý nemohla přát - a to jsou přitom jako voda a oheň. Co je pro ni bílé, je pro něj černé. On je mlčenlivý intelektuál, ona výbušná a temperamentní.

Volný čas tráví ráda na zahradě v Záhoří. Snaží se, aby v ní kvetlo vždycky něco nového, a aby spolu květiny barevně ladily. Líbí se jí růžovo-fialové a růžovo-modré a v létě zase sytě žluté a oranžové kombinace. Pro manžela, který je skvělý kuchař, pěstuje na zahradě čerstvé bylinky. ■