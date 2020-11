Já znám široko daleko všechny krávy, ale vás jsem tady ještě neviděl. Jak dobře znáte film Léto s kovbojem?

Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík ve filmu Léto s kovbojem Foto: Prima Max

Honička z placu na plac

Daniela Kolářová (74), která v něm ztvárnila svéráznou Doubravku, prožila tehdy hodně hektické léto. Souběžně totiž točila i komedii Na samotě u lesa, takže musela neustále přejíždět z místa na místo, učit se dvě role a do toho se ještě starala o synka Šimona.

„Vláčela jsem ročního kluka s plenkami, postýlkou, bylo to těžké i veselé,“ vzpomínala později herečka, které s Šimonem pomáhala tchyně, a mezi záběry se o něj staraly kostymérky a maskérky. Organizace natáčení a přesunů byla náročná i pro produkce obou snímků. „Šílené. Už bych to nikdy neudělala. Takhle přijít o prázdniny,“ dodala Kolářová.

Herečce je dodnes také ouvej při vzpomínce na pád do rybníka na vesnické návsi. Prý to natočili na první dobrou, za což byla ráda. Rybník byl totiž kalný a bahnitý, a komu by se do něj chtělo dvakrát… Navíc kdyby se musel záběr opakovat, museli by ji celou sušit, čistit a fénovat, což by všechny zdrželo.

Režisér dal hercům volnou ruku

Sympatickou herečku obsazovali často po boku Jaromíra Hanzlíka (72) – objevili se spolu v řadě celovečerních i televizních filmů a seriálů, například ve Slastech Otce vlasti (1969) Takové normální rodince (1971), v Noci na Karlštejně (1973), v Podnájemnících (1976) a slušelo jim to i v Létě s kovbojem.

Oba vzpomínali, že při natáčení vládla na place pohoda, na čemž měl velký podíl režisér Ivo Novák (✝85). Byl to skvělý vypravěč s ohromným smyslem pro humor a hercům navíc dovolil dělat dialogy podle svého. To, že jim dal volnou ruku, se vyplatilo. Nesmrtelné hlášky jsou toho dokladem. Stačí připomenout Honzovo: „Já znám široko daleko všechny krávy, ale vás jsem tady ještě neviděl.“

Mimochodem, režiséru Ivo Novákovi přezdívali Ubohobak. „Když to napíšete azbukou, tak to přesně takhle vypadá,“ vysvětlil Jaromír Hanzlík.

Chudák Vízner

Oldřich Vízner (73) měl tak trochu pech. Jednak toužil po roli kovboje, kterou nedostal, jednak mu po odvysílání nikdo neřekl jinak než Boba. S podivnými přezdívkami si herec vůbec užil své. Když hrál v pohádce Čertova nevěsta (1975) chytrého Žabžu, hádejte, jak mu pak všichni říkali?

Co jste možná nevěděli

V roli Honzova mladšího bráchy Ládi se ve filmu objevil tehdy osmiletý Michal Dlouhý (52). Jeho dalšího bratra Romana ztvárnil Roman Čada (58), kterého jsme viděli například ve filmech Přijela k nám pouť (1973) nebo Můj brácha má prima bráchu (1975). Tento oblíbený dětský herec ale pověsil filmování dobrovolně na hřebík. Vystudoval elektrotechnickou fakultu, dnes podniká a k jeho velkým koníčkům patří jachting.

Točilo se na mnoha místech, mj. v Malé Lečici v okrese Praha - západ, v Bezdědicích (Hostomicích) na Berounsku nebo v Prysku na západě Lužických hor.