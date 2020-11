Kvůli koronaviru Blanarovičová rok neviděla rodinu: Navíc ji sužuje strach o maminku (84)

Yvetta Blanarovičová Super.cz

Zpěvačka a herečka Yvetta Blanarovičová (57) má velký strach o svoji maminku. Je jí 84 let a Yvetta se o ni stará. Ona i její syn se tak chrání, jak jen to je možné.

"Roušku, kromě pár momentů, jsem od března nesundala z pusy. Nepodléhám hysterii, ale pro mě je priorita rodina. Nechci ohrožovat maminku. Proto si dávám pozor. Upozornila jsem i syna, aby nosil roušku a měl disciplínu. Zatím jsme to zvládli. Dezinfikujeme všechno, ruce, boty, aby naše mamka byla v pořádku. Je jí 84 let," řekla Super.cz Yvetta.

Mrzí ji, že kvůli koronaviru už rok neviděla rodinu, která žije na Slovensku. "Všechno je zavřené. Blíží se Vánoce, nemám kontakt s rodinou. O prázdninách jsme se neviděli, na jaře také ne, na Velikonoce jsme nebyli společně. Ségru jsem za rok viděla jednou, ostatní jsem neviděla opravdu rok," prozradila v Alzheimer centru v pražských Kunraticích, kam pravidelně dochází za seniory.

V seriálu Ulice hrála ženu postiženou touto nemocí, a právě v centru jí hodně pomohli. Ona se jim naopak nyní snaží pomoci sehnat peníze na sanitku.

"Myslím si, že je důležité, abychom si i v této době pomáhali. O Alzheimeru jsem se nejvíc dozvěděla tady. Bylo mi umožněno vidět lidi, kteří trpí touto nemocí. Myslím si, že je důležité jim pomáhat. Snažíme se vybrat více než milión korun na sanitku proto, aby na ni stařečkové, když jedou do nemocnice a jdou na banální vyšetření, v čekárně nečekali čtyři hodiny a pak nependlovali další hodiny po Praze, než se senioři rozhodí po dalších centrech. Když bude sanitka, která je odveze tam a zpět a jim to usnadní stáří, bude to skvělé," dodala Blanarovičová. ■