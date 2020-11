Miss Bezděková je kvůli koronaviru bez práce i příjmů! Víme, jak na tom je

Andrea Bezděková promluvila o své situaci v této nelehké době. Super.cz

"První vlna nás všechny dost vyškolila. Jsou dny, kdy jsem trošku smutná, ale situace je taková, jaká je," řekla Super.cz Andrea.

"Vždycky jsem měla finanční polštář, část peněz jsem ukládala. Navíc nyní není za co utrácet. Vlastně jen za jídlo, co se týče financí, tím, že jsem nebyla nikdy moc rozhazovačná, to mám pod kontrolou.

Vydělává jí také Instagram. "Za pozici influencera jsem nyní vděčná. Je to momentálně můj jediný příjem. Je to moc fajn," vysvětluje Andrea, která je také ambasadorkou modelingové soutěže Pure Model. I ta je ale odložena.

"Čeká se, až se situace uklidní, castingy jsou přeložené na příští jaro," dodala. ■