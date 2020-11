Sámer Issa oslavil rozchod novým tetováním: Na prsou má obří křídla!

Sámer Issa si nechal dodělat tetování. Super.cz

"Mám dvě kočky a dva psy, a vzhledem k tomu, že jsem měl hodně času, udělal jsem si i tři nová akvárka. Je to tak, že se čas celkově zpomalil. Byl jsem s rodinou, bohužel mi umřel dědeček, což bylo nečekané a smutné. Ale až na toho dědu se snažím všechno vnímat pozitivně," svěřil.

Rozešel se sice s přítelkyní Pavlínou, ale opuštěně si prý nepřipadá. "Zní to jako klišé, ale zůstali jsme přátelé a vídáme se. Pája chtěla mít takový ten normální život, ale to se mnou zatím prostě nejde. A já se teď zase cítím svobodně a vše je, jak má být. S těmi projekty, co mám před sebou, by byl vztah něco navíc," krčil rameny. Od Pavlíny se prý naučil i trochu uklízet, ovšem pro jistotu si nechal doporučit uklízečku.

Jelikož jsme se náhodně potkali v jednom z posledních teplých dnů a Sámer ho pojal opravdu letně, oblečený do šortek a tílka, nemohli jsme si nevšimnout, že mu právě z tílka vykukuje nové velké tetování.

"Jsou to křídla, která jsem chtěl hrozně dlouho. Přidala se k původnímu motivu, který byl sám o sobě o ničem. Strašně to bolelo, tak to možná bude na dlouhý čas poslední tetování. Ale křídla symbolizují svobodu a po tom rozchodu to byla ideální volba," myslí si. ■