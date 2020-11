Míša Badinková už nebude jediná seriálová hvězda v rodině. Její partner se vrací do Ulice

Michaela Badinková, kterou diváci znají mj. z Ordinace v růžové zahradě, s partnerem Janem Teplým Herminapress

Partner Michaely Badinkové (41) Jan Teplý začal opět natáčet nekonečný seriál Ulice. Do toho se vrátil po pěti letech, hraje postavu lobbisty Millera.

„Pavel Miller je povoláním lobbista, toho času v Bruselu. Diváci ho znají jako ambiciózního člověka, který vždy upřednostňoval svou práci před mezilidskými vztahy. Na ostatní se nikdy moc neohlížel,“ popsal roli Teplý.

Do děje Jan vstoupí v návaznosti na smrt postavy Světlany (Tereza Bebarová). „Nicméně nevracím se na dlouho. Přesto mě nabídka na chvíli se vrátit potěšila,“ napsal Super.cz.

Teplého mohou lidé znát z televizních filmů, ale především z Divadla pod Palmovkou. To je, jako ostatní scény, kvůli covidu letos už podruhé uzavřené.

„Vnímám to nelibě. Není to dobrá situace pro divadla ani pro herce. Ale zkoušíme a snažíme se být připravení na to, až se divadla znovu otevřou. Já zkouším zrovna teď v Divadle pod Palmovkou hru Višňový sad od Čechova,“ uvedl herec.

Ten není jediným navrátilcem. Po sedmi letech se k natáčení Ulice vrátila také Jana Sováková, kterou televizní diváci znají jako Ingrid. ■