Vtipálek Pavel ze Svatby na první pohled odhalil tajemství. Jak to má se svými spermiemi a dětmi?

Pavel a Štěpánka si líbánky užívají... Foto: TV Nova

Řeč se ale stočila i na vážnější témata. A to děti. Štěpánce biologické hodiny vyloženě netikají, ale dítě by si do 35 let moc přála. S tím nemá Pavel problém. „U chlapa je to jiný, může i v 50 nebo 60, když má rychlý spermie,“ podotkla v nejnovějším díle Štěpánka a nevědomky tak nakousla horké téma.

Svatba na první pohled. Štěpánka a Pavel

TV Nova

„Myslím si, že jsem v pohodě, měl jsem takový případ před několika lety, tak vím, že jsem plodnej,“ šokoval Štěpánku bezelstný Pavel. Tu hned zajímaly podrobnosti. Znamená to snad, že má Pavel dítě?

„Ne, ne, nenechali jsme si to, prostě se to stalo, bylo to všechno takový komplikovaný, jak to bývá,“ řekl Pavel. Štěpánka nečekanou informaci vzala celkem v pohodě. A její manžel ji záhy opět překvapil. Klidně by s dítětem zůstal na mateřské místo ženy.

„Když by žena chtěla pracovat, měla by dobrou práci, tak se o rodinu postarám. A je mi jedno, co si kdo myslí, nebál bych se toho a byl bych pyšnej,“ dodal sympatický Pavel. ■