Krainová s rodinou vyrazila za kamarádkou Belohorcovou do Marbelly: Pohodu na pláži jí fanoušci nepřejí

Simona Krainová si užívá sluníčko a pláž v Marbelle. Foto: instagram S. Krainové

Modelka Simona Krainová (47) na rozdíl od mnohých Čechů, kteří hned po otevření hranic vyrazili po statisících například do Chorvatska, zůstala doma. Teď odletěla s rodinou do španělské Marbelly za kamarádkou Zuzanou Belohorcovou (44), která se tam s manželem, dcerou a synem přestěhovala z Floridy .

Užívá si krásné teplé dny na pláži, běhá podél moře, a i její kluci Bruno a Max si s malou Salmou a Neviem skvěle rozumějí. Simona všechno dokumentuje na sociálních sítích a hodně sledujících jí dovolenou ze srdce přeje. Nebyl by to ale Instagram, kdyby se nenašlo také dost lidí, kterým to, že si modelka vyrazila za sluníčkem, vadilo.

Pochopitelně zazněl argument, že v současné době není vhodné cestovat. "Proč ten covid nepřinést jinam/ odjinud," píše například jeden ze sledujících.

Další z komentářů se věnuje tomu, že na fotkách nemá Simona ani nikdo z rodiny roušky. "Krása, až na to, že u náš ve Španělsku jsou povinné roušky všude i venku, tak bacha na to. Policie tu není benevolentní, pokuta do 500 eur," upozorňuje modelku. ■