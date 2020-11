Zorka Hejdová v 5. měsíci přibrala 4,5 kila a do šatů už se nevejde: Jak těhotenství snáší?

Zorka Hejdová ukázala rostoucí těhotenské bříško. Super.cz

Byli jsme zvědaví, v čem bude slavnostní večer moderovat, a trochu nás zklamalo, že to nebude žádná velká večerní. "Jednak se róba k online přenosu ani moc nehodí a vypadalo by to až komicky. A pak se momentálně do ničeho nevejdu, takže jsme zvolili variantu pánského obleku, což je jediné, co teď obléknu," smála se Zorka, které v 5. měsíci přibrala zatím 4,5 kila.

Z toho se samozřejmě nestresuje a i těhotenství už snáší dobře, na rozdíl od jeho počátků. "To bylo docela krušné a nebylo mi dobře. Tak dva měsíce zpátky bych celodenní natáčení určitě nezvládla," míní.

Ze Zorky jsme se snažili vytáhnout i to, jestli by nám nenaznačila, kdo z influencerů letos uspěje, protože finále se bude vysílat až 29. listopadu. "Byla jsem sama překvapená z některých z 12 osobností, které se do finále probojovaly. A můžu říct, že mezi nimi bude třeba jeden aktuálně známý a talentovaný kuchař," práskla nám moderátorka.

I sama Zora je aktivní influencerkou, dává ale přednost práci moderátorky. Nicméně nás zajímalo, zda po narození potomka nestanou její sociální sítě spíše mama blogem. "To bych opravdu nechtěla, sama jsem některé takové kanály odhlásila. Všechno musí být v rovnováze. Nechci svým sledujícím udělat to, že ze dne na den už tam bude jen to dítě," slibuje Hejdová, která má termín porodu na začátku dubna a rodit bude v porodnici v Plzni, kde bydlí. ■