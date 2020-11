Fotbalista Ladislav Vízek otevřeně o penězích: Kolik vydělával a kolik za večer utopil v hazardu?

Ladislav Vízek otevřeně o penězích Video: FTV Prima

Bývalý fotbalista Ladislav Vízek zavzpomínal na svá aktivní léta. Svěřil, do jakého klubu chtěl v začátcích kariéry, i to, kolik vydělával. Peníze ale uměl i pořádně roztočit.

„Když jsem začínal, radši bych šel do Sparty nebo do Slávie, byli slavnější, ale nechtěli mě, Dukla si mě našla na vojně v Žatci. Tam se braly nejlepší peníze. Ale přál bych si hrát v dnešním fotbale. To je o několik nul víc. Když vidím, že mají Sparťani nebo Slávisti na pásce kolem milionu, to my neměli. My měli kolem deseti tisíc korun,“ svěřil Vízek v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Peníze uměl nejen vydělat, ale také utratit. V podnikání, ale i v hazardu. „Do kasina jsem chodil na ruletu, ale to se nedá vyhrát. Tam jsem nechal dost, jeden večer jsem prohrál třeba dvacet nebo třicet tisíc. A pak jsem od toho ustoupil. Tak jsem přesedal na karty,“ řekl.

Ty chodí hrát do své hospody, kterou koupil poté, co skončil s fotbalem. „Koupil jsem ji za vyvolávací cenu asi 3,5 milionu a živí mě dodneška. Ale už bych to neudělal. Štamgasti na mě začali nadávat, že jsem zdražil. Přitom já jsem nejlevnější široko daleko, protože je to moje, nemusím platit nájem. Tak jsem ji pronajal a už tam chodím jenom na mariáš,“ uvedl.

I v kartách se ale dá dost prohrát. „Když se mi nedaří, leze to za večer i do tisíců. Docela prohrávám, poslední roky mám smůlu. Když za večer prohraju jenom tisíc, tak si pískám,“ přiznala fotbalová legenda. ■