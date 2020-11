Gabriela Koukalová promluvila o dopingu. Doteď nemá olympijskou medaili ze Soči

Gabriela Koukalová Michaela Feuereislová

„Děje se to, ale já jsem se s tím díkybohu u nás nesetkala. Mně se v životě nestalo, že by mi někdo něco nabídl. U nás to ale nebylo zdaleka o takových penězích jako ve světě. Ve chvíli, kdy se v tom točí velké peníze a velcí sponzoři, je to asi o něčem jiném,“ říká otevřeně Koukalová.

Jako příklad zmínila Rusko. „Sportovci, kteří dopují v Rusku, nemají úměrné tresty. Nám ještě od Soči neposlali olympijskou medaili. Měly jsme být s holkami třetí ve štafetě. Bylo prokazatelné, že to tam nebylo v pořádku, a už to je spousta let, a pořád nám nikdo nic nepředal. Je zřejmé, kdo udával krok,“ říká. Původně druhé Rusky byly v roce 2017 diskvalifikované právě kvůli dopingu.

Gabriela také přiznala, že se mohla dostat do potíží kvůli své roztržitosti.

„Stopku v závodění můžete dostat i ve chvíli, kdy třeba jenom špatně vyplníte dopingový formulář. Sportovec musí každý den hlásit, kde je v jakou hodinu k zastižení. Dvakrát se mi stalo, že jsem změnila plány, jela jsem třeba nakoupit, a nebyla jsem tam, kde jsem měla být. Kdybych to udělala třikrát v jednom roce, taky bych měla stopku. S tím mělo dost lidí problém, zvlášť takových impulsivních, jako jsem já,“ svěřila.

Osobnost Koukalové inspirovala tvůrce seriálu Sestřičky v postavě mladé biatlonistky Andy (Amelie Pokorná). Ta, na rozdíl od Gábiny, ale svodům zakázaných látek ze strachu z neúspěchu a také z lásky ke klukovi, který jí doping nabídne, podlehne.

„Je zamilovaná a v patnácti má pocit, že to s ní ten kluk myslí dobře. My holky jsme v tomhle někdy blbé. Já jsem sice nikdy nic takového neprovedla, ale kvůli klukovi jsem třeba několikrát měnila názory,“ dodala Pokorná.

Amelie Pokorná hraje v Sestřičkách nadějnou biatlonistku.

