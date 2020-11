Finalisté MasterChefa na kameru ukázali, jakou mají fyzičku: Překvapí vás, kdo začal přibírat a kdo se rád mlátí na hřišti

Ivka, Chili, Pavel a Pepa předvedli, jestli jim jde kromě vaření i cvičení. Super.cz

„Cvičím doma, mám spinningové kolo, nějaké činky, gumy. Snažím se dělat, co jde, ale je to bez těch fitek smutné,“ posteskla si Super.cz namakaná blondýnka.

Oproti tomu módní návrhář Pavel Berky cvičení neholduje vůbec, prozatím. „Možná jsem byl ve fitku i poprvé v životě, ale docela mě to bavilo. Myslím si, že to může být pro někoho výborný odpočinek, pro mě zatím ještě ne,“ rozesmál se. Během natáčení MasterChef Česko si udržel stejnou váhu. „Zas až tak moc tam nejíte, i když je to pořad o vaření. Toho jídla tam paradoxně není až tak moc,“ překvapil Pavel.

Stejné štěstí nemá Pepa Nemrava, který si v kulinářské show váhu neudržel. Přitom ze všech soutěžících prošel tou největší proměnou, a ještě před castingem zhubnul 46 kilo. „Já jsem v Masterovi trošku přibral, na rozdíl od ostatních, a zase jsem to shodil,“ prozradil Pepa.

Nyní mu koronavirová situace v hubnutí příliš nenahrává. „Není čas běhat, není chuť běhat, nejsou otevřená fitka, takže volně nabírám. Zaplať pánbůh se nedostávám na tu váhu, kterou jsem měl předtím,“ raduje se sympatický kuchař.

Ke sportu má velmi blízko usměvavá Chili, která se pět let věnuje sportu vcelku atypickému pro ženy. „Moje největší srdcovka je americký fotbal. A když zrovna nepobíhám po hřišti a nemlátím tam lidi, tak ještě občas tancuju a klasicky cvičím v posilovně,“ směje se kráska.

Všechny čtyři čekal po krátkém tréninku rozhovor do nové talkshow trenéra celebrit Pavla Šalitroše (26), který v minulosti trénoval například Dagmar Patrasovou (64) nebo Michaelu Ochotskou (35). „Je to talkshow, do které je zapojené cvičení. Zablbneme, je tam sranda a potom děláme rozhovor,“ říká o pořadu Pavel.

Jeho hosty budou tváře z různých odvětví, kromě nadějných kuchařů se tedy diváci mohou těšit i na herce, zpěváky, sportovce, influencery, ale třeba i politiky nebo pornoherce.

„Důležité je, aby nebyla nuda. Každý ten člověk má svou základnu fanoušků a věřím tomu, že i lidé, kteří sledují mě, jsou zvědaví, jak takoví lidé, například i pornoherečka, fungují v běžném životě,“ dodává sympatický trenér. ■