Bývalka Bena Cristovaa znovu nasadí korunku: Bude první princeznou s touto vrozenou vadou

Kateřina si na málo práce naštěstí stěžovat nemůže. Foto: archiv K. Kasanové

Bývalá partnerka zpěváka Bena Cristovaa (33) se neztrácí ani dnes, kdy pandemie koronaviru drtí světovou ekonomiku včetně té naší. V první vlně sice přišla o spoustu pracovních zakázek, nyní prý ale nouzi o práci prý nemá.

„Musím zaklepat na dřevo, ale mám opravdu hodně zakázek. Jsem za to moc vděčná,“ oddychla si modelka, na níž je zajímavé také, že má jedno oko modré a druhé zbarvené do hněda. Tato vrozená oční vada se jmenuje heterochromie, člověka ale nijak neohrožuje. Kasanová tak samozřejmě se zrakem problém nemá. „Jen taková malá kosmetická záležitost. O ničem jiném to není.“

Díky tomu se o ní může mluvit jako o pravděpodobně první princezně s různě barevnýma očima na světě. Kasanová totiž dostala nabídku zahrát si princeznu v nové pohádce, která se brzy začne natáčet. Diverzita, která je velkým trendem v módě, se začíná uplatňuje také ve filmovém průmyslu.

„Je to úžasné. Vždycky jsem si chtěla zahrát a udělám vše, abych nikoho nezklamala,“ má jasno Kasanová. „Mělo by se začít točit na jaře. Kvůli roli bych chtěla začít chodit na kurzy herectví," dodává Kateřina Kasanová, která už v minulosti potvrdila, že jí korunka velmi sluší. ■