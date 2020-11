Balení hvězdě Okresního přeboru nikdy moc nešlo: Tři hodiny jsem dokázal bavit ženskou, pak přišel klátič a odvedl si jí

David Novotný Foto: TV Prima/ 7 pádů Honzy Dědka

Pro ostré slovo tento herec nechodí daleko, což mu prý komplikuje i vztah se ženami. Komunikaci s nimi přirovnává ke svému oblíbenému sportu, fotbalu. „Mám tři dcery, ale ženské duši nerozumím. Co platilo včera, neplatí dnes. Hýbe se s domácím hřištěm. Každé hřiště má nějaké mantinely, některé jsou líp vidět, jiné hůř, to beru, ale nemůže se hrát bez nich. A pak se bavíme o problému jednoho hřiště a do toho se začne řešit nějaké historické hřiště, úplně jiné. Proč to tam je, kdo tam ten balon odpálil. A dcery mi nepomůžou, tam stojí při mamince. Snažím se být chápavý a nahlížet to, ale je to těžký. S chlapem se dohodnu raz dva, ale se ženskou je to horší,“ rozpovídal se Novotný.

Úspěchy podle svých slov nesbíral ani v mládí při balení žen: „V pubertě jsem chtěl ženské dostat do postele, tak jsem se choval adekvátně tomu. Ale ani to mi nešlo. Kolem mě byl vždycky houf klátičů. Já jsem byl rozvibrovávač. Tři hodiny jsem dokázal bavit ženskou, pak přišel klátič a odvedl si jí. A já jen čuměl. Já byl pan Zábava a přece bylo jasný, že musí dát mně. Jak mám těm ženským pak rozumět?“

David Novotný se rozpovídal o tom, jak nerozumí ženám



