Rychlý návrat ze Sicílie. Eva Holubová se musí vrátit do Česka kvůli natáčení Slunečné

Na Evu Holubovou už čekají na natáčení nových dílů seriálu Slunečná Foto: TV Prima

Pravá ruka podnikatelů Linhartů sice předtočila své obrazy, které má většinou s kolegy Marošem Kramárem, či Markem Lamborou (25), ale nyní jsou pro ni připraveny nové scény, kde nesmí chybět.

Herečka popřela spekulace některých médií, že by její postava měla z děje zmizet, či by snad měla odejít z natáčení úplně. „Nikdy jsem ze Slunečné neodešla, ani nechtěla odejít,“ napsala paní Eva na sociální síti Instagram.

Holubová se připravuje na odjezd do Česka. „Je s tím spojeno i dost zařizování, včetně testu na covid, mít potřebné papíry, prohlášení, zazimovat dům, učit se texty na Slunečnou, ale také se rozloučit alespoň pozdravením sousedů z ulice do okna. Jsou to starší a dobří lidé, je to tu zvykem, nelze pouze vypadnout,“ uvedla Holubová.

Pobyt v Itálii jí jistě prospěl. „Každý den se snažím udržovat v kondici procházkou v přírodě, studenou sprchou, dávkou vitamínů. Při své hypertenzi potřebuji klid,“ uvedla herečka.

Na svou milovanou Sicílii odjela herečka s dcerou Karolínou. První dny si užívaly takřka bez omezení. Nyní na ostrově platí nouzový stav a omezení pohybu. Prý to ale není tak přísné, jako v Česku. „Můžeme chodit na procházky až osm kilometrů a poznávat bizarnosti místního života, který nikdy úplně nepochopím,“ napsala Holubová na sociální síti. ■