Lucie Vondráčková měla strach, že vychováme generaci nevzdělaných dětí. Co má proti online výuce malých školáků?

Co má Lucie Vondráčková proti online výuce? Super.cz

Potkali jsme se na natáčení online pořadu Povídavá podíváná, kde byla zpěvačka hostem. "Je hezké zase vidět víc lidí. Ale doma to taky zvládám, ostatně jako každá máma, takže to zvládneme i my. Ale teď už se blýská na další školní časy, takže jsem ráda, že nevychováváme nevzdělanou generaci," potěšila Lucii zpráva o tom, že ve středu se vrací do školy aspoň prvňáci a druháci.

"Není to o tom, že bych měla problém pomáhat při online výuce, ale dětem chybí hlavně kontakt s kamarády. Už je na čase, aby byly mezi svými vrstevníky. Když první a druhé třídy nedostanou ty jasné základy toho, že mají mít chuť se učit, tak to už nikdy nezískají. Myslím, že je to nebezpečné a důležité," míní. ■